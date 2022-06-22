«Спартак» на официальном сайте объявил об участии в матче за Суперкубок России против «Зенита». Красно-белые ранее неоднократно выступали против проведения матча в Санкт-Петербурге.

На официальном сайте «Спартак» заявил, что решение провести игру на поле соперника было несправедливым, а процедура выбора стадиона — непрозрачной.

Однако в клубе подчеркнули, что бойкот нанёс бы удар по российскому футболу, который сейчас и так находится в кризисе. Также отмечается, что футболисты готовы выйти на матч при любых условиях.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 9 июля на «Газпром Арене». Это первый матч за Суперкубок на этом стадионе и второй — в Санкт-Петербурге. В 2015 году «Зенит» выиграл у «Локомотива» ещё на «Петровском» (1:1, пенальти 4:3).