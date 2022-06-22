Родиной современного хоккея с шайбой считается Канада. Но до сих пор ходят споры о том, кто же его туда завез. Существует три версии. Согласно первой — французы, вторая гласит, что англичане, а по третьей этот вид спорта возник в Северной Америке. История же отечественного хоккея началась только в 1946 году. Как бы то ни было, за все время своего существования игра претерпела множество изменений. Рассказываем о ключевых.

Снаряжение

Наверное, самые значимые перемены произошли с главным атрибутом — клюшкой, что впоследствии повлияло даже на характер взаимодействия спортсмена с шайбой. Были времена, когда снаряд гоняли по замерзшей глади озера и чем-то, напоминавшим просто изогнутую деревянную палку, причем не особо ровную. Первые клюшки делали из цельного куска дерева — сначала ивы или клена, затем дуба. Такие получались невероятно прочными. Но тяжелыми. Поэтому хоккеисты прошлого могли похвастаться накачаными руками. Теперь шайба летит быстрее и дальше благодаря правильно подобранной жесткости клюшки и технике владения ею.

«Увеличилась скорость, сила бросков в результате резкого изменения качества инвентаря. Это особенности научно-технического прогресса, — говорит вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента, профессор Владимир Леднев. — Сегодня процесс производства клюшки — это целое искусство».

Действительно, у каждого бренда есть свои зарегистрированные материалы. Например, у немецкой компании Bauer это фирменное плетение TeXtreme. К слову современный атрибут гораздо легче «предка» — 360-370 граммов против целого килограмма.

Коньки теперь сидят на ногах спортсменов, будто влитые. Их делают по индивидуальному слепку. Все для того, чтобы уверенно и безопасно набирать и держать скорость во время матчей.

«В более выгодной ситуации на площадке будет тот, кто быстрее», — подчеркнул владелец хоккейного клуба «Атака» Данила Губкин и добавил, что сейчас к подготовке хоккеистов начинают подключать специалистов из других видов спорта, в том числе конькобежного и шорт-трека.

Надежнее стали и шлемы. Их, по словам руководителя коммерческого направления женского футбольного клуба ЦСКА, а в прошлом — пресс-атташе юниорской сборной России по хоккею Элины Магомедовой, разрабатывают совместно с медицинскими учреждениями, занимающимися травмами головного мозга. Стоит также отметить и более трепетное отношение к здоровью игроков. Благодаря появлению в 2011 году департамента безопасности, призванного научить спортсменов соблюдать определенные требования, число действий на площадках, приводящих к травмам, значительно сократилось.

«После нескольких смертей хоккеистов из-за полученных ударов в голову, НХЛ ввела правило — если есть подозрение, что игрок получил сотрясение мозга, он немедленно должен покинуть лед и отправиться на осмотр к врачу», — рассказал главный редактор издания «Ставки на спорт» Вадим Линьков.

Правила

В современном хоккее перестает работать принцип «победила дружба»: по словам Владимира Леднева, практически во всех турнирах отменили так называемую ничью: «Играют до победы одной команды. Или дополнительное время, или овертайм, иногда лидера определяют по буллитам».

Кстати в случае возникновения споров о правильности голов разрешено использовать видеопросмотры. Воспользоваться таким правом могут как команды, так и судьи. Последние, если, например, подозревают кого-нибудь в игре высоко поднятой клюшкой.

Вообще хоккейный IQ, говорит Вадим Линьков, невероятно вырос. У коллективов теперь огромный тренерский штаб, который учитывает мельчайшие детали происходящего на льду, отчего схемы борьбы только усложняются.

В целом хоккей за свое многолетнее существование нисколько не потерял в зрелищности, но стал гораздо… спокойнее. «Образовались новые методики, направления в развитии мастерства, изменился регламент судейства игры в пользу ее скорости. А именно, сократился ряд силовых приемов, доступных ранее», — пояснил мастер спорта, чемпион Европы, бывший профессиональный хоккеист, а ныне — тренер по хоккею Никита Васильев.

К слову в НХЛ, добавляет Вадим Линьков, в начале «нулевых» драки присутствовали в 40% матчей, теперь — лишь в 15%.

Площадки

Профессионалы одинаково эффективны на коробках любого типа. А бывают они «европейские», «финские» и «канадские», которые немного отличаются размером. О том, влияет ли пара-тройка метров разницы на хоккей, спорить можно бесконечно, однако Россия еще в 2019 году заявила, что переходит на последние. Канадская площадка — 60х26. Под этот и многие другие стандарты (например, 61х26, 61х28, 61х30, 60х30, 60х28, 58х28, 56х26) смогут трансформироваться основная и тренировочная ледовые арены строящегося в Петербурге нового многофункционального комплекса «СКА Арена». Стадион сможет принять 21,5 тысячу болельщиков и разместит у себя детские секции.

«За все время не изменилось лишь одно — чтобы стать профессионалом, в хоккей нужно прийти еще ребенком. А чтобы играть, возраст не важен, достаточно лишь желания», — подчеркнул Никита Васильев.

То ли еще будет

Современный хоккей, который мы смотрим по телевизору, подытожил наш собеседник, сегодня требует не только физической выносливости, но и глубокого знания всех нюансов тренировочного цикла. Игра пережила ряд реформ и, с одной стороны, стала бизнесом, с другой, ею увлечены не только профессионалы, но и просто любители, например, из числа сотрудников-единомышленников различных компаний. А еще хоккеистами бывают женщины.

«Очень сильно вырос уровень детского хоккея, — добавила Элина Магомедова. — Сейчас много талантливых ребят, которые несомненно покажут успехи на международной арене».

«Лет через 15-20 мы будем вспоминать хоккей 2022 года и говорить, что он был другим, как это делаем сейчас относительно этого вида спорта 1980-х — 1990-х. В то время нам казалось, что хоккеисты играют и катаются на пределе человеческих возможностей. Как оказалось, это далеко нет так», — считает Данила Губкин.

О том, какое будущее может ждать этот вид спорта предположений много. Одни наши собеседники считают, что обязательно будет совершенствоваться экипировка, другие рассчитывают на дополнения и перемены в правилах. А некоторые гипотезы кажутся вовсе фантастическими. По крайней мере пока.

«Это смешанные соревнования и форматы. Например, играют в хоккей женщины, а в воротах стоит мужчина. Вы скажете, такого не может быть никогда! А кто-нибудь лет 15 назад мог предположить, что в соревнованиях по синхронному плаванию будут выступать дуэты? Вряд ли. Но это веление времени и принцип гендерного равенства, которые провозгласил МОК в своей стратегии», — рассказал Владимир Леднев.

«Если говорить о перспективах, то, думаю, постоянно будет рассматриваться вопрос зрелищности, — добавил Вадим Линьков. — Зритель должен быть увлечен происходящим на льду».