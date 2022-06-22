Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к уходу из «Сочи». Новый главный тренер южан Вадим Гаранин в интервью Sport24 заявил, что всё идёт к тому, что лидер атак скоро покинет команду.

«Пока все идет к тому что Кассьерра уйдет. А как все будет, знает только боженька. Его сейчас нет в команде», — сказал Гаранин.

Кассьерре 25 лет, его текущий контракт рассчитан до конца июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. По данным СМИ, Кассьерра заключит с «Зенитом» контракт по схеме «3+1».

Матео Кассьерра перешёл в «Сочи» в начале прошлого сезона. В дебютный сезон он забил в РПЛ 14 мячей, став вторым бомбардиром лиги после Гамида Агаларова из «Уфы».

Этим летом «Зенит» покинул Артём Дзюба. В основной обойме петербуржцев играют два центрфорварда — Иван Сергеев и Юри Алберто.