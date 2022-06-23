«Колорадо» в овертайме вырвал победу у «Тампа-Бэй» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли-2022 — 3:2.

Счёт открыл форвард «Лайтнинг» Энтони Чирелли уже на 36-й секунде встречи. Во втором периоде Нэйтан Маккиннон забросил ответную шайбу на 25-й минуте, но на 31-й Виктор Хедман снова вывел «Тампу» вперёд.

В третьем периоде Эндрю Коглиано на 43-й минуте снова сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм. Победный бросок нанёс хоккеист «Эвеланш» Назем Кадри на 73-й минуте.

Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали, как и Валерий Ничушкин у «Колорадо». Ворота «Лайтнинг» защищал Андрей Василевский, отразивший 34 броска из 37.

«Колорадо» повёл в серии 3-1 (4:3 ОТ, 7:0, 2:6, 3:2 ОТ) и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли. Пятый матч серии пройдёт на его площадке 25 июня.

Напомним, что «Тампа-Бэй» завоёвывала трофей два предыдущих года подряд.