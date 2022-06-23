Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов продолжит карьеру в Нижнем Новгороде. Как сообщает «Матч ТВ», «Пари НН» сделал уже предложение лучшему бомбардиру РПЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летнего Агаларова хочет подписать «Зенит», но гендиректор клуба Александр Медведев опроверг данную информацию.

Агаларов — воспитанник махачкалинского футбола. В сезоне-2021/22 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 19 мячей в 29 матчах и опередив ближайшего преследователя на пять голов.

Однако стараний Агаларова оказалось недостаточно: «Уфа» по итогам сезона заняла 14-е место в таблице и вылетела в ФНЛ, уступив «Оренбургу» в стыковых матчах (2:2, 1:2).