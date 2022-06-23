Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) официально переименовал Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в Первую лигу.
Турнир получит своё историческое название начиная уже с грядущего сезона-2022/23.
В список участников Первой лиги вошли:
«Акрон» (Тольятти)
«Алания (Владикавказ)
«Арсенал» (Тула)
«Балтика» (Калининград)
«Велес» (Москва)
«Волга» (Ульяновск)
«Волгарь» (Астрахань)
«Динамо» (Махачкала)
«Енисей» (Красноярск)
«КАМАЗ» (Набережные Челны)
«Краснодар-2»
«Кубань» (Краснодар)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Родина» (Москва)
«Рубин» (Казань)
«СКА-Хабаровск»
«Уфа»
«Шинник» (Ярославль)
ФНЛ была утверждена в сезоне-2011/12, до этого второй по силе футбольный турнир России назывался Первой лигой (1992-1997) и Первым дивизионо (1998-2010).