Академия «Ангелы Плющенко» прекратила сотрудничество с фигуристкой Анастасией Зининой, сообщает пресс-служба академии. Причиной называется нарушение спортсменкой спортивной дисциплины. Она перестала работать с «Ангелами» со вчерашнего дня.

Зинина перешла в академию Плющенко после окончания сезона-2020/21. До этого она занималась в школе «Снежные барсы».

В прошлом сезоне Зинина попала на подиум юниорского Гран-при и стала 12-й на чемпионате России.

По данным «Матч ТВ», 15-летняя Зниниа брала самостоятельные занятия на стороне без ведома тренеров.