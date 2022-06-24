Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в соцсетях поздравление с Международным олимпийским днем. В качестве иллюстраций к поздравлению ISU выбрал фотографии олимпийских чемпионов.

Однако стоит отметить, что вместо российской фигуристки Анны Щербаковой, выигравшей золото в одиночном женском катании была изображена Каори Сакамото из Японии, которая стала лишь третьей. Второе место после Щербаковой заняла ещё одна россиянка Александра Трусова.

При этом в ISU подчеркнули, что целью ролика было прославление спорта «с помощью ярких изображений», и для видео были выбраны не только олимпийские чемпионы, но и другие спортсмены.