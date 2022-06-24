Международный олимпийский комитет (МОК) включил восемь новых дисциплин в программу Олимпиады-2026.

На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо дебютирует один новый вид спорта — ски-альпинизм. В нём будут разыграны медали в мужском и женском спринте, а также в смешанной эстафете.

В существующих видах спорта добавлены следующие дисциплины:

— смешанный командный турнир по скелетону;

— мужской и женский парный могул во фристайле;

— женские прыжки на лыжах с большого трамплина;

— женские сани-двойки.

Последние две дисциплины ранее были только у мужчин.

МОК не включил в программу Олимпиады сингл-микст в биатлоне и лыжное двоеборье у женщин. Последний вид спорта остаётся единственным, где на Олимпиаде представлены только мужчины.