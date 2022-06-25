«Тампа-Бэй» сократила отставание от «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли-2022. В пятом матче «Лайтнинг» вырвали победу со счётом 3:2. Примечательно, что ко всем пяти голами в матче причастны российские хоккеисты.

На 16-й минуте защитник «Тампы» Ян Рутта открыл счёт с передачи Михаила Сергачёва. На 26-й Валерий Ничушкин забросил ответную шайбу. На 29-й Никита Кучеров реализовал большинство и снова вывел «Тампа-Бэй» вперёд. На 43-й Кэйл Макао с передачи Ничушкина снова сделал счёт равным. Наконец на 54-й Онджей Палат принёс «Лайтнинг» победу, а ассистировал ему вновь Сергачёв.

Кроме того, ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 35 бросков из 37.

«Колорадо» ведёт в серии 3-2 (4:3, 7:0, 2:6, 3:2 ОТ, 2:3).