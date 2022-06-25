Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в спарринге по боксу. Олимпийская чемпионка-2018 вышла на ринг против двукратного победителя Игр, прославленного боксёра Олега Саитова.

Мероприятие было омрачено нелепой ошибкой: диктор объявил Загитову как Камилу Валиеву.

«В боксе есть всё, что нужно нам для фигурного катания: и координация, и выносливость, и быстрота движений. Поэтому я решила, что бокс — тот вид спорта, который мне нужен для поддержки формы», — приводит «Чемпионат» слова Загитовой после игры.

Загитовой 20 лет. Помимо Игр в Пхёнчхане, фигуристка выигрывала чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при и ряд других крупных соревнований. В конце 2019 года она приостановила карьеру и сейчас участвует в шоу, ведёт передачу «Ледниковый период» и получает высшее образование.