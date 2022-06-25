Московское «Динамо» победило любительский клуб блогеров «Амкал» в товарищеском матче — 5:0. Счёт на 11-й минуте открыл хоккеист Александр Овечкин. Воспитанник хоккейного «Динамо» и один из ведущих игроков НХЛ вышел на поле с номером 3 и с капитанской повязкой. На 11-й минуте он открыл счёт после паса пяткой в исполнении Фёдора Смолова.

Почти сразу Овечкин покинул поле.

Счёт не менялся до последней десятиминутки. Однако в конце «Динамо» додавило соперников. На 82-й минуте Константин Тюкавин сделал счёт 2:0, на 86-й Николай Комличенко реализовал пенальти, на 87-й забил Ярослав Гладышев, а на 90-й Тюкавин оформил дубль.