«Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли-2022. В шестом матче финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампа-Бэй» 2:1.

В первом периоде форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос открыл счёт на 4-й минуте. Во втором Нэйтан Маккиннон сперва забросил ответную шайбу на 22-й минуте, затем Арттури Лехтонен поразил ворота на 33-й.

Российский фоврард «Колорадо» Валерий Ничушкин очков не набрал, как и Никита Кучеров и Михаил Сергачёв в составе «Тампы». Голкипер команды Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30.

«Колорадо» выиграл серию 4-2 (4:3 ОТ, 7:0, 2:6, 3:2 ОТ, 2:3, 2:1) и победил в Кубке Стэнли в третий раз в истории. Ранее команда выигрывала трофей в 1996 и 2001 году. «Тампа-Бэй» завоёвывала главную награду НХЛ два предыдущих сезона подряд.