Вратарь «Байера» Андрей Лунёв заявил, что хотел покинуть клуб этой зимой. Лунёв перешёл в «Байер» из «Зенита» прошлым летом, но не смог выиграть конкуренцию у Лукаша Градецки.

«Мы разговаривали на тему возможной аренды с руководством, — цитируют «Известия» Лунёва. — Зимой такие варианты были. В другом европейском чемпионате. Но «Байер» не отпустил. Нам сказали, что рассчитывают на меня. Сказали конкурировать дальше, работать в том же духе, с тем же рвением, ждать шанса. В общем, вполне очевидные вещи. Договорились, что вернемся к этому разговору летом».

В сезоне-2021/22 Лунёв провёл только два матча за «Байер» — один в Лиге Европы и один — в чемпионате Германии. В обоих поединках он пропустил по одному голу.