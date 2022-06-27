Вратарь «Байера» Андрей Лунёв высказался о перспективах бывшего партнёра по «Зениту» Александра Кокорина. Форвард с начала 2021 года выступает в составе «Фиорентины», однако за полтора сезона провёл лишь 11 неполных матчей.

«Я видел Сашу на тренировках в «Зените». И понимаю, что «Фиорентина» для него не потолок. У него был хороший отрезок в «Сочи», когда он сумел собраться после травмы крестообразных связок и тюрьмы, — цитируют «Известия» Лунёва. — У Кокоры есть игровые качества, которые позволяют ему быть там, где он есть, а, может быть, выше. Но почему Саня не играет, для меня вопрос».

Кокорин выступал за «Зенит» с начала 2016 по сентябрь 2018 года. После этого он был арестован за две драки в центре Москвы. Отсидев тюремный срок, Кокорин провёл полгода в «Сочи» на правах аренды, а летом 2020 года перешёл в «Спартак». За красно-белых нападающий отыграл полгода, забив лишь два мяча с пенальти. Его контракт с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года.