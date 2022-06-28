«Спартак» в социальных сетях издевательски попрощался со своим бывшим футболистом Джорданом Ларссоном. Сын легендарного шведского футболиста Хенрика Ларссона воспользовался правом ФИФА и приостановил контракт с клубом, после чего стороны расторгли контракт.

В соцсетях «Спартака» после этого появилась издевательская картинка: «Джордан Ларссон, агент 007: 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью».

«Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент 007!» — говорится в подписи к заметке.

Ларссон перешёл в «Спартак» в августе 2019 года. В сезоне-2020/21 он стал лучшим бомбардиром команды, забив 15 голов в 29 матчах чемпионата России.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне у Ларссона были также забитые мячи в Кубке страны и Лиге Европы. С марта этого года форвард на правах аренды выступал за шведский АИК.