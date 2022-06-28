Российский шахматист Ян Непомнящий занимает первое место в турнире претендентов за право участия в матче за шахматную корону. В десятом туре он сыграл вничью с ближайшим преследователем — американцем Фабиано Каруаной.

После 9 раундов из 14 Непомнящий занимает первое место с 6,5 очками в активе. На его счету четыре победы, пять ничьих и ни одного поражения.

Каруана идёт вторым (5,5), третье место делят ещё один представитель США Хикару Накамура и китаец Дин Лижэнь (по 4,5). Азербайджанец Теймур Раджабов, француз Алиреза Фируджа и венгр Рихард Раппорт имеют по 4 очка, поляк Ян-Кшиштоф Дуда — 3.

Победитель турнира претендентов сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Непомнящий встречался с Карлсеном в последнем на данный момент матче за титул чемпиона и разгромно проиграл 3,5:7:5.