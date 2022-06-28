Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о ситуации с отъездом коллеги Этери Тутберидзе в США. Сейчас Тутберидзе находится в Штатах, где занимается её дочь, фигуристка Диана Дэвис. Жулин убеждён, что специалист в ближайшее время вернётся в Россию.

«Тутберидзе никогда не хотела оставаться в США. Просто там тренируется ее дочь, — цитирует «Газета.ру» Жулина. — У нее прекрасные отношения и с мэром Москвы. Я больше чем уверен, она никуда из России не собирается. Во всяком случае, пока».

Тутберидзе воспитала самых успешных фигуристок последнего десятилетия: победительниц Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. В их числе — Юлия Липницкая, Евгения Медведва, Алина Загитова, Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева и другие.

В сезоне-2022/23 российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях.