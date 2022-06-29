Бывшая фигуристка сборной России Наталья Забияко тренируется в Канаде в группе Бруно Маркотте. Она попала на групповой снимок, опубликованный фигуристом сборной Франции Денисом Стрекалиным в социальной сети.

Забияко проводит занятия в Онтарио в команде Skate Oakville.

Наталья Забияко выступала в парном катании с Александром Энбертом. Пара взяла серебро Олимпиады-2018 в команде, завоевывала бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, выигрывала челленджеры и этапы Гран-при. В 2019 году дуэт завершил карьеру. Однако в 2022 году Забияко объявила о возобновлении спортивной карьеры. При этом выступать она будет в сборной Канады с Закари Дэйлманом.