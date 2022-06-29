Бывшая российская теннисистка Натела Дзаламидзе рассказала о своём отношении к ситуации в Украине. По её словам после обострения конфликта она получила немало неприятных сообщений, в том числе от близких людей.

«Несправедливо, чтобы за это осуждали спортсменов. Сперва мне было стыдно, что у меня российский паспорт. Но затем я подумала: «Я — хороший человек. Почему я должна испытывать такие чувства? Я много и упорно работала, чтобы стать спортсменкой. Почему теперь я должна забыть о своих целях в жизни?», — цитирует DW* Дзаламидзе.

* — издание DW признано иностранным агентом.

Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство и будет выступать за Грузию.