Российская фигуристка Диана Дэвис вышла замуж за своего партнёра в танцах на льду Глеба Смолкина. Бракосочетание прошло в США, в штате Невада. Родившаяся в Штатах Дэвис сохранила свою фамилию.

Дэвис 19 лет, Смолкину — 22. В прошлом сезоне пара дебютировала на взрослом международном уровне. Они завоевали серебро чемпионата России, стали вторыми на US Classic и выиграли челленджер в Варшаве. На чемпионате Европы пара стала седьмой, на Олимпиаде-2022 — 14-й.

Примечательно, что свадьба Дэвис и Смолкина позволит им выступить на Олимпиаде-2026 за сборную США (если они, конечно, отберутся). У Дэвис уже есть американское гражданство по рождению. Российские фигуристы были отстранены от участия в международных стартах до конца сезона-2022/23, но дисквалификация может быть продлена.