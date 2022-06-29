Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Азербайджана Теймуром Раджабовым в десятом туре турнира претендентов. Непомнящий играл белыми, партия завершилась на 37-м ходу.

Непомнящий набрал 7 очков и после десяти туров занимает первое место в таблице (4 победы, 6 ничьих, 0 поражений). Ближайшие преследователи — американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура — имеют по 5,5 очка. Каруана провёл на одну партию меньше — ему предстоит поединок белыми с французом Алирезой Фируджей.

Победитель турнира претендентов сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Непомнящий встречался с Карлсеном в последнем на данный момент матче за титул чемпиона и разгромно проиграл 3,5:7:5.