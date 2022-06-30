Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин вошёл в тройку лучших игроков Кубка Стэнли-2022 по версии NBC Sports. Вместе с ним нью-йоркский клуб дошёл до финала Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй» (2-4). Шестёркин провёл в плей-офф 20 матчей, одержал 10 побед, сделал три голевых паса, отражая в среднем 92,9% бросков.

Лучшим игроком Кубка Стэнли назван защитник «Колорадо» Кэйл Макар. «Эвеланш» завоевали трофей, победив в финале «Тампу» 4-2.

Вторым стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Также в топ вошли ещё четыре россиянина: вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский занял седьмое место, его партнёр по команде нападающий Никита Кучеров — девятое, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — 11-е, а победитель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин — 13-е.