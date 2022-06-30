Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу возможной смены гражданства российским танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Издание The Skating Lesson сообщило, что пара проходила просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Они имеют на это право. Имеют право, но бог им судья. Мы не можем их судить за обстоятельства, в которые они попали. Да и потом, это не самая сильная пара. А страна у нас талантливая, так что ничего страшного не будет, я уверен», — цитирует «Матч ТВ» Лайшева.

Ранее российские фигуристы были отстранены от участия в международных стартах на сезон-2022/23.

Дэвис и Смолкин в прошлом сезоне дебютировали на взрослом международном уровне. Пара заняла второе место на чемпионате России, стала седьмой на чемпионате Европы и 14-й — на Олимпиаде.