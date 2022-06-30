Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вылетела из США в Россию. Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. В ближайшее время специалист должна присоединиться к работе со своей группой в Новогорске.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе полетит в Россию через Стамбул из-за закрытого прямого авиасообщения со Штатами.

Последние недели Тутберидзе провела в США, где помогала своей дочери Диане Дэвис и ей партнёру в танцах на льду Глебу Смолкину решить вопрос с тренером. Сообщалось также, что фигуристы пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США ради выступления за американскую сборную, но эта информация была опровергнута отцом Смолкина.

Также СМИ предполагали, что Тутберидзе может остаться работать в Штатах, но и эти слухи не нашли подтверждения.