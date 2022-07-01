Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил, что фигуристка Камила Валиева не принимала допинг. Напомним, что сейчас продолжается расследование положительной допинг-пробы российской спортсменки.

«Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи. Она не принимала препаратов, которые способны искусственно улучшить ее спортивные результаты», — приводит «Литературная газета» слова Шветского.

Валиева завоевала в составе сборной России золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Однако на следующий день после её выступления стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки. Пробу она сдала в декабре 2021 года во время чемпионата России, анализ показал положительный результат на триметазидин.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне допустила Валиеву до индивидуального турнира Олимпиады, где она стала четвёртой. Однако дело о допинге остаётся открытым.