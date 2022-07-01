Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге, сообщает Телеграм-канал Baza. Голкипера подозревают в уклонении от армии. В прошлом сезоне Федотов защищал цвета московского ЦСКА и выиграл с командой Кубок Гагарина. Также он был основным голкипером сборной России на Олимпиаде-2022, где команда завоевала серебряные медали.

7 мая Федотов подписал годичный контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

По данным «Матч ТВ» Федотов отказался комментировать своё задержание.

Ранее в карьере Федотова были «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Трактор». В ЦСКА он выступал с 2021 года. В сезоне-2021/22 он провёл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отражая в среднем 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,00. В плей-офф на счету голкипера 22 матча и 93,7% бросков при коэффициенте надежности 1,85.