«Зенит» стал победителем предсезонного турнира «Кубок Пари Премьер». Петербуржцы одержали три победы в трёх матчах. Сперва «Зенит» завершил вничью основное время против «Пари НН» и победил по пенальти — 1:1, 5:3. Затем аналогичная ситуация произошла во встрече с «Сочи» — 1:1 в основное время и 4:2 по пенальти. По регламенту турнира «Зенит» получил за эти победы по два очка. Наконец ЦСКА был разгромлен за 90 минут со счётом 3:0.

После того, как «Пари НН» и «Сочи» завершили основное время вничью 1:1, «Зенит» стал недосягаем для конкурентов: он набрал 7 очков, остальные не смогут набрать больше шести.

Для «Зенита» это 13-й предсезонный трофей в истории. В 1974 году команда из Ленинграда выиграла Кубок Ренато Даль’Ара, с 1982 по 1989 — семь турниров породнённых городов. В 2005 году уже петербургский «Зенит» выиграл Кубок Марбельи, в 2012м — турнир в Дубае, а в 2016 и 2022 — Кубок Атлантики.