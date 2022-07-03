Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов за право участия в матче за шахматную корону. В 13-м туре он сыграл вничью с представителем Венгрии Рихардом Раппортом и набрал 9 очков. Отрыв российского гроссмейстера от ближайшего преследователя за тур до конца турнира увеличился до 2,5 балла.

Таким образом, Непомнящий второй раз подряд сразится за шахматную корону. В прошлом году он разгромно проиграл действующему чемпиону Магнусу Карлсену (3,5:7,5). Норвежский шахматист удерживает титул чемпиона мира с 2013 года.

При этом возможен вариант, что Карлсен откажется защищать титул: он намекал, что ему это стало неинтересно и он хочет играть за шахматную корону только с Алирезой Фируджей. Если он действительно откажется от чемпионского матча, то Непомнящий может разыграть титул с гроссмейстером, который займёт на турнире претендентов второе место.