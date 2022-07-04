Вратарь сборной России про хоккею Иван Федотов обнаружен в воинской части Северодвинска (Архангельская область), сообщает «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, он пробудет в учебном центре Военно-морского флота до сентября.

Ранее сообщалось, что голкипер доставлен в воинскую часть Североморска (Мурманская область). Ожидается, что он будет проходить срочную службу на архипелаге Новая Земля.

Федотов был задержан в Санкт-Петербурге. Этим летом он заявил об уходе из ЦСКА и переходе в клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия».

Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина-2022, а также завоевал серебро Олимпиады-2022 в составе сборной России.