Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) арестован в Лондоне по обвинению в изнасиловании, сообщает The Telegraph. Задержание произошло на севере столицы Великобритании 4 июля. Заявление на него подала 20-летняя женщина.

Источник не называет его имя, однако отмечается, что он входит в состав одной из сборных-участниц чемпионата мира-2022 и может поехать в ноябре на турнир.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 5 августа.

На чемпионат мира-2022 вышли 32 команды: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Англия, Иран, США, Уэльс, Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша, Франция, Австралия, Дания, Тунис, Испания, Коста-Рика, Германия, Япония, Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия, Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун, Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея. У подавляющего большинства из них есть игроки в АПЛ.