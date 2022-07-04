Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался от перехода в клуб из Китая. Как сообщает «РИА Новости», некий китайский клуб предложил 33-летнему форварду контракт с зарплатой в 2 миллиона долларов в год.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны турецких «Фенербахче» и «Галатасарая», венгерского «Ференцвароша», сербской «Црвены Звезды» и других.

Дзюба последние семь лет защищал цвета «Зенита». Он выиграл четыре чемпионата России подряд, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны.

В сезоне-2021/22 Дзюба провёл 39 матчей за «Зенит», забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач.