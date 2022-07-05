Российская гимнастка Дарья Нагорная (Спиридонова) попала в больницу. Об этом сама девушка написала в телеграм-канале, выложив фото с больничной койки.

«Не думала что мой день сегодня закончится в больничке. Скорее бы всё прошло», — подписала фотографии Нагорная.

Также она выложила свой новый «распорядок дня», в который входят анализы, рентген, приём препаратов и обезболивающих.

Нагорной 23 года. Она завоевала серебро Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, стала чемпионкой мира в 2015 году, взяла два золота чемпионата Европы-2015 и 2016.