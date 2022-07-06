Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра допустил нелепую ошибку в своей социальной сети. В сториз он написал «Всё в порядке, я скоро вернусь в задницу».

Скорее всего, Мартинс использовал онлайн-переводчик для написания текста на русском языке. В английском языке (который является «транзитным» для большинства языков) слова «назад» и «задница» являются однокоренными. Это подтверждается тем, что Мартинс скоро удалил свой пост и написал «Я скоро вернусь обратно».

Мартинс задержался в отпуске из-за проблем со здоровьем. Хавбек сборной Люксембурга перешёл в «Спартак» из швейцарского «Янг Бойз» в январе 2022 года. На его счету 10 матчей, 1 гол и 1 передача.