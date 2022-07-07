Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин не собирается смотреть этапы Гран-при в сезоне-2022/23. По его словам, это принципиальная позиция. Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в международных стартах на следующий сезон, а также перенёс российский этап Гран-при в Финляндию.

«Я лично вообще не буду смотреть заграничные этапы Гран-при из принципа. Мне абсолютно все равно, переключатся ли другие. Сейчас мы сосредоточены на себе, на своих проблемах», – цитирует ТАСС Жулина.

В следующем сезоне вместо иностранных этапов Гран-при Федерация фигурного катания России утвердила проведение отечественного аналога Гран-при.