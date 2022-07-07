Баскетболистка екатеринбургского УГМК Бриттни Грайнер признала свою вину в контрабанде наркотиков, сообщает «РИА Новости». Слушания по её делу проходят в Химкинском суде.

Грайнер подчеркнула, что у неё не было злого умысла или желания совершить преступление: она собиралась в дорогу впопыхах и могла положить запрещённое вещество.

Грайнер была задержана 18 февраля, прилетев в Москву из Нью-Йорка. Таможенники изъяли у неё вейпы с гашишным маслом, запрещенные в России.

Грайнер становилась чемпионкой женской НБА в 2014 году в составе «Финикса». С 2015 года она выступает в УГМК, с которым дважды стала чемпионкой России.