Российская фигуристка Алина Загитова провела ознакомительный тур по тренировочной базе в Новогорске. Она обратила внимание на различные места для восстановительных процедур.

В спортивно-оздоровительном центре, по словам Загитовой, находятся бассейны, сауны, кабинет физиолечения.

«Даже солярий есть, на всякий случай. Даже джакузи есть», — рассказала олимпийская чемпионка-2018 в ролике, опубликованном в Телеграм-канале Первого канала.

Загитова также отметила, что на базе есть спа-зона, помогающая для разгрузки мышц, и хамам — «греть косточки».

«Холод ненавижу. Не знаю, как я попала в фигурное катание», — резюмировала Загитова.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года, чемпионка мира, Европы, России и финала Гран-при. В конце 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор не выходила на лёд в официальных стартах. Сейчас она работает телеведущей и проходит обучение.