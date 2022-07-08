9 июля в 19 часов по московскому времени состоится первый матч Суперкубка России. Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет на петербургской «Газпром Арене». На стадионе работают кафе и фудтраки, и до недавнего времени купить в них еду и напитки можно было только лично. Но сегодня сервис «Яндекс Еда» анонсировал новую услугу для болельщиков — доставка прямо на трибуны. Она позволит болельщикам не стоять в очередях и не отрываться от матча из-за покупки.

Сделать заказ можно только из тех точек питания, которые находятся на стадионе. Чтобы его принесли к правильному месту, в приложении нужно набрать адрес «Газпром Арены», отметить нужную трибуну с помощью геолокации, а сектор и ряд указать в комментарии. Доставка, как уточняют в Еде, займет 15-20 минут.

На следующих матчах Суперкубка, которые состоятся с 17 по 31 июля на стадионах футбольных клубов «Оренбург», «Рубин», «Локомотив», «Спартак» и на стадионе «Фишт», доставка на трибуны также будет доступна.

В начале осени услуга заработает также во время хоккейных и волейбольных игр — вместе с началом нового сезона в этих видах спорта. Всего до конца 2022 года доставка на трибуны должна появиться на 16 стадионах в городах-миллионниках.