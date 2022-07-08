В субботу, 9 июля, состоится матч за Суперкубок России-2022 между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Судить игру будет арбитр Владислав Москалёв.

«Спартак» не может победить «Зенит» уже девять официальных игр подряд. Последнюю победу красно-белые одержали в ноябре 2017 года в чемпионате России (3:1). После этого «Зенит» выиграл пять раз и четыре встречи свёл вничью. Таким образом, нынешний главный тренер петербуржцев Сергей Семак ещё ни разу не проиграл «Спартаку» в официальном матче.

«Зенит» шесть раз выигрывал Суперкубок России, «Спартак» — один раз. В случае сегодняшней победы петербуржцев они сравняются по количеству Суперкубков с ЦСКА (семь).