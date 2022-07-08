Ветераны «Зенита» и «Спартака» провели товарищеский матч в преддверии игры основных команд за Суперкубок России. Игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.
Счёт открыл на 24-й минуте Роман Широков. На 49-й второй гол забил лучший бомбардир в истории «Зенита» и российского футбола Александр Кержаков.
В стартовом составе «Зенита» появились: Окрошидзе — Анюков, Цветков, Игонин — Тимощук, Зырянов, Кобелев, Быстров — Радченко, Аршавин, Кержаков.
На поле также выходили Власов, Спивак, Куртиян, Широков, Угаров, Тарасов.
После гола Кержаков повторил фирменные кувырки в паре с Андреем Аршавиным.
В субботу, 9 июля «Зенит» и «Спартак» встретятся в матче за Суперкубок России-2022. Игра пройдёт на «Газпром Арене» и стартует в 19:00 по московскому времени.