Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира-2022. В финальном матче в одиночном разряде она победила вторую ракетку мира туниску Онс Жабер.

Счёт матча — 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рыбакиной. Матч длился 1 час 51 минуту. Обе теннисистки сделали по четыре подачи навылет. На счету Рыбакиной три двойных ошибки против одной у соперницы.

Во всех трёх сетах было сделано по два брейка. В первом сете Рыбакина проиграла две своих подачи, а во втором и третьем взяла по две подачи соперницы.

Рыбакина — уроженка Москвы, но с 2018 года представляет Казахстан. Напомним, что теннисисты из России не были допущены до Уимблдонского турнира в 2022 году.