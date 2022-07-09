Завершился первый тайм матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». После 45 минут чемпионы России ведут 2:0.

Счёт на 29-й минуте открыл Иван Сергеев, которому удался эффектный дальний удар в девятку из-за штрафной. Пять минут спустя Малком забил второй мяч петербуржцев, воспользовавшись неудачно выполненным искусственным офсайдом.

«Зенит» играет в следующем составе: Одоевский — Сутормин, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Кузяев — Малком, Сергеев, Клаудиньо.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Судит её Владислав Москалёв.