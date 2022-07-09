«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России-2022. В игре, состоявшейся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, хозяева поля забили четыре безответных мяча — 4:0.

Счёт на 29-й минуте открыл Иван Сергеев. Центрфорвард пробил в дальнюю девятку из-за штрафной после передачи Далера Кузяева. На 34-й капитан петербуржцев Дуглас Сантос воспользовался ошибкой защитников «Спартака» при создании искусственного офсайда и вывел на удар Малкома. Последний обыграл голкипера красно-белых Александра Селихова и поразил пустые ворота.

На 40-й секунде второго тайма Вендел с передачи Клаудиньо сделал счёт разгромным, а на третьей добавленной дебютант петербуржцев Матео Кассьерра установил окончательный счёт встречи.

«Зенит» играл в следующем составе: Одоевский — Сутормин (Бакаев, 69), Алип, Чистяков, Дуглас Сантос (Ерохин, 86) — Барриос, Вендел (Круговой, 77), Кузяев — Малком (Мостовой, 77), Сергеев (Кассьерра, 69), Клаудиньо.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой в истории. По последнему показателю он повторил рекорд ЦСКА, а по первому — стал абсолютным рекордсменом.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак не потерпел ни одного поражения в официальных играх против «Спартака»: 6 побед и 4 ничьи.