Российская теннисистка Мария Шарапова стала мамой. В своих социальных сетях она поставила статус «Мама» и добавила эмодзи медвежонка.

В конце апреля 35-летняя спортсменка объявила, что ждёт ребёнка. Её жених — бизнесмен Алекс Гилкс.

Шарапова стала одной из самых успешных теннисисток в истории. Она выиграла 36 титулов WTA, а также собрала «карьерный шлем» — четыре турнира «Большого шлема» за свою карьеру. На счету россиянки победа на Уимблдоне (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) и «Ролан Гаррос» (2012, 2014). За свою карьеру она в общей сложности занимала первое место в рейтинге WTA 21 неделю.

Также на счету Шараповой серебро Олимпиады в Лондоне. На церемонии открытия тех Игр она была знаменосцем сборной России, первой женщиной в этом статусе.