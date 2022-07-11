Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в своей социальной сети откровенное фото. Спортсменка сфотографировалась в чёрном нижнем белье и накинутом на плечи пиджаке.

Свой снимок она подписала лаконично «Well» («хорошо») и добавила эмодзи кота и черного квадрата, вероятно, намекая на свой «кошачий» образ.

Этой весной 22-летняя спортсменка поучаствовала в откровенной фотосессии для мужского журнала.

За свою карьеру Медведева выиграла две золотые медали чемпионатов мира, два золота чемпионата Европы, два финала Гран-при, два чемпионата России. На Олимпиаде-2018 она взяла серебряные награды в индивидуальном и командном турнире.

В конце 2019 года Медведева приостановила карьеру и с тех пор не выходила на лёд в официальных стартах.