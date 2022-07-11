Российский теннисист Аслан Карацев может получить тюремный срок за участие в договорных матчах. По данным СМИ, Международная федерация тенниса провела расследование, по итогам которых заподозрила Карацева и грузинского теннисиста Николоза Басилашвили в участии в договорных матчах. В их организации подозревают тренера теннисистов Егора Яцыка из Белоруссии.

Карацев работал с Яцыком с 2018 по 2021 год. Под подозрение попали пять игр в парном разряде в 2019 году в Финляндии и в 2020 году в Казахстане.

Если вина Карацева будет доказана, то ему грозит уголовная ответственность и дисквалификация вплоть до пожизненной.

Если дело будет возбуждено в России, то теннисист может получить штраф от 300 до 700 тысяч рублей, принудительные работы до четырёх лет и/или тюремный срок до пяти лет.

Аслану Карацеву 28 лет. В 2021 году он совершил существенный прорыв в теннисе, добравшись до полуфинала Australian Open, а также выиграв два турнира ATP и взяв серебро Олимпиады-2020 в миксте в паре с Еленой Весниной. В январе 2022 года Карацев взял ещё один трофей ATP.