Полиция начала проверку по поводу размещения баннера болельщиками «Зенита» на Суперкубке России против «Спартака». Во время игры фанаты на «Газпром Арене» вывесили большой баннер с изображением стадиона, ограниченного колючей проволокой, а фанатов рядом осматривают сотрудники правоохранительных органов с дубинками. Баннер вывешен в качестве протеста против введения паспорта болельщика (Fan ID).

Как сообщает Телеграм-канал «Мутко против», сотрудники полиции сообщили о вывешивании несогласованного баннера. Кроме того, они были недовольны тем, как была организована рассадка зрителей.

Фанаты, помимо баннера, несколько минут скандировали «Fan ID — убийца футбола».

Паспорт болельщика будет действовать, начиная с этого сезона. Для его получения необходима регистрация на Госуслугах и поездка в МФЦ для подтверждения личности.

Фанаты многих клубов уже выступили против Fan ID и объявили, что будут бойкотировать игры команды в этом сезоне.