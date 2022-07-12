Хоккей — один из самых динамичных и эмоциональных видов спорта в мире. Неудивительно, что он раз за разом привлекает кинематографистов, причем не только отечественных. О том, какие картины заслуживают наибольшего внимания, и почему «голубой экран» так любит эту игру на льду, мы узнали у экспертов.

Сейчас в рейтингах онлайн-кинотеатров значится как минимум десяток фильмов про хоккей. Среди них классическая картина, которая так и называется — «Хоккеисты». Она рассказывает о конфликте уже сложившейся команды с новым тренером. «Миннесота» же повествует о двух братьях, провинциальных хоккейных звездах, которые только начинают свой путь на вершину. Есть место и биографии, например, Валерия Харламова, роль которого в одноименной ленте исполнил Алексей Чадов.

Так, фильмы о хоккее, впрочем, как и все спортивное кино, распределяются по категориям. Их, по словам заведующего кафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия» Андрея Малыгина, четыре. Байопики, рассказывающие о судьбе известной личности (в основе — реальные факты), докудрамы — «гибридный» жанр игрового кино, делающий упор на реконструкцию исторических событий силами драматических актеров, но внешне подающийся в форме документального или научно-популярного фильма, просто драмы или комедии, не связанные с конкретными ситуациями, но раскрывающие специфику или проблемы сферы и, собственно, документальные фильмы о спортсменах, командах или турнирах.

«Мой любимый, конечно же, «Хоккеисты», который я помню с детства. Отмечу и «Легенду №17» — фильм, который выделяется в лучшую сторону на фоне патриотичных картин о героях спорта, снятых за последние десять лет», — рассказал Андрей Малыгин.

Так почему же хоккей так и просится на экран? Все дело, полагает режиссер, кинопродюсер и кандидат экономических наук Мария Ламар, в имидже спортсменов — сильных и благородных.

«Хоккеисты в нашей стране умеют «держать лицо» и практически не связаны со скандалами, — отметила эксперт. — Советская и российская спортивные школы взрастили много успешных игроков, например, Александра Овечкина. Приятно гордиться соотечественниками, перед талантом которых преклоняется весь мир».

Соответственно, кинематографистам есть о ком рассказать. И, очевидно, есть что показать, ведь хоккей за счет своих зрелищности, динамичности и некоторого драматизма смотрится выигрышнее других видов спорта.

«Хоккеисты обладают яркой фактурой и богатырской мощью, идеально подходя на роль культовых героев. А сложная экипировка дает огромный простор для красивых кадров и перевоплощения», — заключила Мария, отметив для себя картину «Валерий Харламов. Дополнительное время» и мультфильм «Матч-реванш».

В свою очередь исполнительный директор благотворительного фонда «Шаг в жизнь» Анфиса Чернова считает, что фильмы про хоккей, а также его легенд побуждают юное поколение вставать на коньки и брать в руки клюшки, приобретая при этом полезные навыки.

«Именно поэтому так важно снимать и мотивирующие, и биографические фильмы, рассказывая о судьбах легендарных спортсменов, их подвигах и достижениях. После просмотра таких картин дух соревновательности и стремление к победе на этом поприще охватывают и детей, и взрослых. Что очень важно, потому что одни должны мечтать и стремиться, а другие — активно в этом помогать», — говорит Анфиса, чьи любимые фильмы про хоккей — «Воробей на льду» и «Могучие утята».

К слову Фонд в рамках собственной программы «Хоккей онлайн» способствует развитию у детей интереса к здоровому образу жизни и помогает региональным детско-юношеским хоккейным и следж-хоккейным командам с инвентарем и организацией тренировок. Этому виду спорта бесспорно нужны новые таланты. С этим, кажется, согласна и Мария Ламар, которая считает, что лучшие фильмы про хоккей еще впереди, особенно молодежные, нацеленные на воспитание будущих олимпийцев. Точно такая же задача стоит и перед проектами инфраструктуры. Так, совсем скоро кузницей профессионалов и меккой для болельщиков станет строящаяся в Петербурге «СКА Арена» — многофункциональный комплекс, который разместит у себя детские секции и примет соревнования по 20-ти с лишним видам спорта.

Как знать, может быть, эти стены когда-нибудь станут декорацией к фильму и не одному. Ведь не даром этот спортивный объект обещает затмить по качеству и вместительности другие, даже самые известные ледовые площадки мира.