Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не полетел с командой на первый тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба. 31-летний россиянин и ещё несколько футболистов первой команды пропустят стартовый этап подготовки к новому сезону.

При этом в клубе отмечают, что Кокорин присоединится к команде позднее.

Текущий контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году. Этим летом в СМИ появилась информация, что форварда могут арендовать новички премьер-лиги — «Торпедо» или «Факел». Однако оба клуба опровергли данную информацию. Проблемой для многих потенциальных претендентов на Кокорина является его высокая зарплата.

Кокорин выступает в «Фиорентине» с января 2021 года. За полтора сезона экс-форвард «Зенита» так и не смог пробиться в основной состав, провёл в общей сложности за «фиалок» 11 неполных матчей и лишь один раз вышел в стартовом составе.