В середине августа петербургский мототрек ДОСААФ превратится в площадку для грандиозного семейного «Шоу каскадеров».

Российское сообщество каскадеров подготовило для петербуржцев новую программу с яркими и самыми опасными трюками на грани возможности. Призрачный гонщик проедет на горящем мотоцикле, легковушки сразятся с Бигфутом. Зрителям покажут единственный ездящий на задних колесах автомобиль — Бигпауэр, прыжки в огненные кольца, сбивание машин, гонки на двух колесах.

В подготовке номеров участвовала группа «Автородео», в состав которой входят только высококвалифицированные спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты и каскадеры высшей категории.

Экстремалы с новой программой отправятся в тур по России. Помимо Петербурга они посетят Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск и другие города.

Петербуржцев будут ждать на мототреке ДОСААФ с 11 по 21 августа при любой погоде. Входной билет для детей от 5 до 14 лет стоит 1500 рублей, для взрослых — 2000 рублей. Маленькие дети могут попасть на шоу бесплатно.

Билеты можно приобрести на сайте www.showkaskaderov.ru, у городских билетных операторов либо в день представления перед входом на шоу.